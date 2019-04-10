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Вячеслав Поставнин
Sputnik / Руслан Кривобок

Поставнин: легальные мигранты лучше адаптируются в чужой стране

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Экс-замглавы Федеральной миграционной службы РФ Вячеслав Поставнин отметил: находясь в стране неофициально, мигранты могут быть потенциально даже преступниками. В этой связи от нелегалов много неприятностей.

Таджикистан надеется на очередную амнистию граждан республики в РФ. Поставнин обратил внимание, что их надо подробно информировать — кого и за что можно амнистировать.

Важно, чтобы мигранты не были в тени, подчеркнул экс-замглавы ФМС РФ. Находясь в стране без официального статуса, мигранты могут быть потенциально даже преступниками, отметил он.

"В этой связи от нелегальных мигрантов много неприятностей", — заявил Поставнин Sputnik Таджикистан.

А легальные мигранты между тем лучше адаптируются в чужой стране, платят налоги.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Мигранты



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