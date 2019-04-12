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Гаянэ Умерова
Sputnik / Дильшода Рахматова

Умерова рассказала историю здания будущего Центра современного искусства

Радио
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В 2020 году в Ташкенте откроется первый в Узбекистане Центр современного искусства.

Заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Минкульте республики Гаяне Умерова рассказала историю здания будущего Центра.

"Мы находимся в здании 1912 года, котором долгое время служило в качестве дизельной электростанции. С 1960 года она прекратила свою работу", - сказала Умерова.

Инсталляция в одном из залов нового музея современного искусства Гараж в Парке Горького.
© Sputnik / Максим Блинов
Первый в Узбекистане Центр современного искусства откроется в 2020 году

Однако в конце 2018 года объект передали Министерству культуры для создания на базе здания Центра современного искусства.

"Скорее всего, в августе начнется реконструкция объекта и продлится год-полтора. После этого центр заработает на полную мощность", - уточнила эксперт.

Отметим, что возведение объекта курировал глава строительного ведомства Туркестанского края, архитектор Вильгельм Гейнцельман, которому также принадлежат проекты дворца Романовых, здания телескопа-рефрактора Ташкентской астрономической обсерватории.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Культура



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