Умерова рассказала историю здания будущего Центра современного искусства

Заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Минкульте республики Гаяне Умерова рассказала историю здания будущего Центра.
"Мы находимся в здании 1912 года, котором долгое время служило в качестве дизельной электростанции. С 1960 года она прекратила свою работу", - сказала Умерова.
Однако в конце 2018 года объект передали Министерству культуры для создания на базе здания Центра современного искусства.
"Скорее всего, в августе начнется реконструкция объекта и продлится год-полтора. После этого центр заработает на полную мощность", - уточнила эксперт.
Отметим, что возведение объекта курировал глава строительного ведомства Туркестанского края, архитектор Вильгельм Гейнцельман, которому также принадлежат проекты дворца Романовых, здания телескопа-рефрактора Ташкентской астрономической обсерватории.