Онищенко: мигранты, работающие в сфере питания, - главные переносчики кори

"Существует глобальный стратегический план по борьбе с корью и краснухой на 2012-2020 годы, принят он Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Призываю никого не бояться, что "кто-то над нами довлеет" в этом вопросе, например, ВОЗ. Глобальный стратегический план – это тот план, который выработан медиками и Грузии, и Казахстана, и России, и Эстонии, и всех тех стран, которые живут на постсоветском пространстве. Это консолидированное мнение, и к нему нужно прислушиваться", – сказал Онищенко в ходе видеомоста Москва - Таллин - Тбилиси - Нур-Султан на тему "Мифы о кори и вся правда о вакцинации: что грозит Европе и странам СНГ".

По его словам, главными переносчиками болезни являются трудовые мигранты, работающие в сфере обслуживания и питания.

Он отметил, что в настоящее время в РФ работает программа по вакцинации трудовых мигрантов из центральноазиатских республик.