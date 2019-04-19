Политолог: ЕС разваливается, "агрессивная Россия" помогает его склеить

В эфире Sputnik Эстония Владимир Киреев отметил, что террористов, которые ежегодно совершают массовые теракты, на Западе никто в упор не видит. Однако любое упоминание российского влияния вызывает крайне болезненную реакцию.
Такая ситуация, уверен эксперт, спровоцирована внутренними проблемами западных государств.
"Им необходима консолидация. Мы видим, что Евросоюз постепенно расползается, разваливается изнутри. Политики вынуждены цементировать европейское образование, и для этого используется образ агрессивной России", — сказал политолог.
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