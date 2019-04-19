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Владимир Киреев
© Sputnik / Вячеслав Шарапов

Политолог: ЕС разваливается, "агрессивная Россия" помогает его склеить

Радио
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О том, с какой целью Запад использует образ "агрессивной России", рассуждает российский политолог Владимир Киреев.

В эфире Sputnik Эстония Владимир Киреев отметил, что террористов, которые ежегодно совершают массовые теракты, на Западе никто в упор не видит. Однако любое упоминание российского влияния вызывает крайне болезненную реакцию.

Такая ситуация, уверен эксперт, спровоцирована внутренними проблемами западных государств.

"Им необходима консолидация. Мы видим, что Евросоюз постепенно расползается, разваливается изнутри. Политики вынуждены цементировать европейское образование, и для этого используется образ агрессивной России", — сказал политолог.

Подробности слушайте в аудиофайле.




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