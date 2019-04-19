Эксперт: угроза вербовки террористов в интернете - от недостатка информации

Директор Центра изучения региональных угроз Виктор Михайлов рассказал Sputnik, как спецслужбы разных стран противостоят распространению экстремистских и террористических идей в Сети и что могут в этом направлении делать сами пользователи.

Михайлов подчеркнул, что в последнее время все крупнейшие интернет-площадки, которыми пытаются пользоваться террористы для вербовки новых сторонников, осознали опасность проблемы и тесно сотрудничают с компетентными органами.

"Вербовщики используют платформы социальных сетей и видеохостингов или создают сайты для продвижения радикальных идеи. Эти ресурсы оперативно блокируются, но этого недостаточно. Запрет можно обойти технологически, поэтому необходимо сносить такие ресурсы и блокировать сами IP-адреса их создателей. Для этого в Facebook, YouTube созданы специальные юридические отделы, которые по решению судов блокируют те или иные страницы", — пояснил Михайлов.

Он добавил, что зачастую жертвами вербовщиков становятся молодые люди, оторванные от родителей, предоставленные сами себе и не имеющие постоянной занятости. На них влияют агитационные материалы, а уберечь их от пагубной пропаганды некому.

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"Несмотря на то что возможности и финансы у террористических организаций существенно сузились, необходимо и самим пользователям противостоять этой угрозе. Условно говоря, на один ролик с пропагандой терроризма надо выпускать десятки разъясняющих видеоматериалов об опасности подобных течений. Тогда этот контент просто утонет в Сети среди видеоматериалов о борьбе с терроризмом и радикализмом. Ведь вербовка возможна только из-за недостатка у людей правильной информации", — подчеркнул эксперт.

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