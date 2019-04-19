Дроздов: мы смогли воочию увидеть, как живут соотечественники в Узбекистане

Региональная конференция российских соотечественников состоялась в столице Узбекистана. Мероприятие совпало с 25-летием Русского культурного центра в республике. Делегаты не только смогли обсудить насущные проблемы на постсоветском пространстве, но и познакомиться на месте с жизнью соотечественников в Узбекистане.

"Мы ничуть ни пожалели, что собрались на очередную конференцию именно в Ташкенте. Мы видим, какое внимание этой теме уделяет и российское посольство, и местные власти. Мы не только смогли обсудить все вопросы, касающиеся наших сограждан, но и увидеть, чем они живут. Впереди у нас еще поездки по регионам, что также позволит нам лучше узнать ситуацию на местах", — подчеркнул Дроздов.

Комментарий председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.