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Михаил Дроздов, Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников
Sputnik / Дильшода Рахматова

Дроздов: мы смогли воочию увидеть, как живут соотечественники в Узбекистане

Радио
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Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов поделился впечатлениями от региональной конференции в Ташкенте и рассказал о ближайших планах в работе Совета.

Региональная конференция российских соотечественников состоялась в столице Узбекистана. Мероприятие совпало с 25-летием Русского культурного центра в республике. Делегаты не только смогли обсудить насущные проблемы на постсоветском пространстве, но и познакомиться на месте с жизнью соотечественников в Узбекистане.

"Мы ничуть ни пожалели, что собрались на очередную конференцию именно в Ташкенте. Мы видим, какое внимание этой теме уделяет и российское посольство, и местные власти. Мы не только смогли обсудить все вопросы, касающиеся наших сограждан, но и увидеть, чем они живут. Впереди у нас еще поездки по регионам, что также позволит нам лучше узнать ситуацию на местах", — подчеркнул Дроздов.

Комментарий председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
СНГ, соотечественники, Узбекистан



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