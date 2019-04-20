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Мы все умрем. Но это не точно

Мы все умрем. Дефицит нефти

Sputnik
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Разведанных залежей нефти в мире хватит всего на 20 лет. Какие-то страны продержатся дольше за счет накопленных запасов и альтернативных источников энергии – а какие-то будут в погоне за сиюминутной выгодой намеренно приближать тот день, когда нефть иссякнет. Сможем ли мы выжить без пластмасс, бензина, электричества? Или успеем найти замену?

Россия – мировой лидер по добыче нефти и одна из топ-10 по разведанным запасам. Но, несмотря на это, наша страна беспокойно ищет все новые и новые залежи – даже если они расположены очень невыгодно и добыча из них будет слабо рентабельной. И так делает почти весь мир, потому что сегодня он очень зависит от поставок нефти – а от нефти зависит выживание человечества.

Почему "черное золото" - жизненно важный элемент для нашей цивилизации? Можно ли полностью отказаться от нефти и заменить ее чем-нибудь? Хватит ли у нас времени найти альтернативы до того, как запасы нефти истощатся и грянет катастрофа? На эти и другие вопросы эксперты ответили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

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