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Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров

Sputnik
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Родина атомной бомбы. С 1946 года территория Сарова закрыта для посторонних. Хотите жаркой дискуссии с саровчанами — спросите, нужно ли открыть город. Этот вопрос волнует всех: администрацию, представителей бизнеса, работников культуры, духовенство и простых горожан.

Попасть в Саров может далеко не каждый. Всех желающих предварительно проверяют, и не один месяц. Туристам сюда путь и вовсе заказан. Неудивительно — в Сарове сосредоточена львиная доля ядерного потенциала страны.

Журналисту МИА Россия сегодня Александру Чернышеву удалось оформить разовый пропуск в Саров. В феврале 2019 года он отправился туда и узнал, чем живет закрытый город.

Истории.doc ― подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

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