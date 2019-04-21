Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров

Попасть в Саров может далеко не каждый. Всех желающих предварительно проверяют, и не один месяц. Туристам сюда путь и вовсе заказан. Неудивительно — в Сарове сосредоточена львиная доля ядерного потенциала страны.
Журналисту МИА Россия сегодня Александру Чернышеву удалось оформить разовый пропуск в Саров. В феврале 2019 года он отправился туда и узнал, чем живет закрытый город.
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