Волхонский о терактах в Шри-Ланке: предвидеть такую ситуацию было сложно

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате серии терактов.

Борис Волхонский – индолог, начальник сектора Азии Российского института стратегических исследований считает, что террористы рассчитывали на международный резонанс.

"И время, и место, и объекты совершенно не случайные – все указывает на то, что за этим стоит международная структура. По всей видимости, нити ведут к так называемому ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Поскольку международный терроризм строится по сетевому принципу, в каждой стране находятся какие-то ячейки, которые присягают на верность международному террористическому движению. В Шри-Ланке 26 лет шла гражданская война, и силы безопасности были мобилизованы на то, чтобы дать отпор тогдашним террористам, "Тиграм освобождения Тамил-Илама". Потом, когда в 2009 году "тамильские тигры" потерпели военное поражение, вроде бы ситуация развивалась не без проблем, но, тем не менее, спокойно. Возможно, наступил этап расслабления. И это (теракты, – ред.) было никем не ожидаемо, предположить такую ситуацию было сложно", ‒ сказал Борис Волхонский в эфире радио Sputnik.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты были совершены террористами-смертниками.