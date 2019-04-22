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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
© Foto: facebook.com / из архива Василия Колташова

Колташов о том, как остановить отток рабочей силы из Узбекистана

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В Узбекистане всерьез взялись за решение проблемы безработицы, причем, как первичной, так и связанной со сменой профессии. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов оценивает ситуацию как сложную, но в целом решаемую.

По мнению эксперта, на постсоветском пространстве, особенно в Центральной Азии, из-за оттока рабочей силы в РФ и другие страны постоянно присутствует искусственная безработица. Внутренний рынок труда по-прежнему мал, а помимо сезонных работ массово трудоустроить людей не всегда получается.

"Конечно, принимаемые властями меры смогут снизить отток мигрантов, занятых сезонным или не слишком квалифицированным трудом. Уже сейчас наблюдается уменьшение числа приезжих в РФ мигрантов. Однако для тех, кто на выгодных условиях готов остаться в стране и жить там, подобные сдерживающие барьеры вряд ли сыграют роль", — подчеркнул Колташов.

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Он добавил, что в последние годы и Узбекистан, и Таджикистан активно взаимодействуют с Китаем и другими крупными странами-инвесторами, для создания рабочих мест в странах. Этот процесс может изменить ситуацию на мировом рынке труда, но и крупные экономики могут ответить на эти изменения более выгодными условиями для приезжих. По словам эксперта, разворачивается борьба за трудовые ресурсы.

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