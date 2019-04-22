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Политолог Юрий Светов

Светов: Зеленскому не дадут наладить отношения с Россией

Фото из личного архива Юрия Светова
Радио
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Политолог Юрий Светов рассуждает о том, почему Владимир Зеленский обошел Петра Порошенко на выборах президента Украины, а также — чего ждать от его политического курса.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля, в нем приняли участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Лидер первого тура Зеленский не дал шансов действующему президенту и во втором. Порошенко признал поражение и даже пообещал помогать Зеленскому готовиться к исполнению обязанностей главы государства.

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© Sputnik .
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"Я до дебатов полагал, что Порошенко, возможно, еще сможет добиться какого-то перелома в отношении к себе. Но, видимо, степень отвращения к нынешней жизни на Украине дошла до такой степени, что его отринули все слои населения. И победа с таким перевесом Зеленского — скорее, "заслуга" Порошенко, чем достоинства самого Зеленского", — сказал политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Дать прогноз относительно курса Зеленского как президента пока трудно, отметил Светов. 

"Намерения могут быть одни, а что из этого выйдет — это другое. Но я полагаю, что каких-то реальных шагов по улучшению отношений с Россией не будет — ему не дадут это сделать", — заявил Светов и напомнил, как победивший на выборах президента США Дональд Трамп оказался по рукам и ногам связанным конгрессом и силовиками.

Важно, каким будет диалог Зеленского с армией, силовыми структурами, а главное — той частью "майданной" элиты, которая держит власть в своих руках, отметил политолог.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы президента, Украина



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