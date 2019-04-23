Кошкин: учения Узбекистана, Турции и Пакистана — ответ на афганскую угрозу

"Узбекистан уже проводил маневры совместно со спецподразделениями из РФ, в прошлом году были учения с казахстанскими коллегами, а также масштабные учебные спецоперации с военными Таджикистана. Теперь вот Турция и Пакистан. Отчасти, необходимость такого тесного взаимодействия продиктована сложной ситуацией в Афганистане и угрозой проникновения с территории этого государства боевиков и террористов", — подчеркнул Кошкин.
По его словам, чем активнее разные страны региона будут взаимодействовать в сфере безопасности и обмениваться опытом, тем более стабильной будет ситуация в регионе, уверен эксперт.
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