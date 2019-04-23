Кошкин: учения Узбекистана, Турции и Пакистана — ответ на афганскую угрозу

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин считает вполне логичным и своевременным расширение военного сотрудничество Ташкента со странами региона.

По мнению эксперта, плановые учения вписываются в избранную последние годы Узбекистаном тактику всестороннего взаимодействия с военными и спецподразделениями других стран.

"Узбекистан уже проводил маневры совместно со спецподразделениями из РФ, в прошлом году были учения с казахстанскими коллегами, а также масштабные учебные спецоперации с военными Таджикистана. Теперь вот Турция и Пакистан. Отчасти, необходимость такого тесного взаимодействия продиктована сложной ситуацией в Афганистане и угрозой проникновения с территории этого государства боевиков и террористов", — подчеркнул Кошкин.

По его словам, чем активнее разные страны региона будут взаимодействовать в сфере безопасности и обмениваться опытом, тем более стабильной будет ситуация в регионе, уверен эксперт.

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