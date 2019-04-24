Замглавы Минпромторга РФ: Expo-Russia – уникальная площадка для интеграции

Первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, приветствуя участников второй выставки Expo-Russia в Ташкенте, отметил, что она придаст новый импульс двусторонним связям и позволит интегрировать бизнес, науку и государственные ведомства для достижения общих целей.

По словам замминистра, второй узбекско-российский форум собрал рекордное количество участников – более 500 компаний и бизнесменов из 11 регионов России.

"У нас налажены контакты с нашими коллегами из министерств и ведомств Узбекистана, мы взаимодействуем в самых различных областях экономики – и сельхозмашиностроение, и медицина, и нефтегазовая сфера. Думаю, форум придаст новый толчок отношениям России и Узбекистана, позволит интегрировать науку и бизнес, а также наладить более тесные контакты между госструктурами и ведомствами", — подчеркнул Сергей Цыб.

Выставка Expo-Russia 2019 проходит с 24 по 26 апреля. Это уже второе мероприятие, совпавшее с Инновационным форумом в Ташкенте.