Лавров: США переписывают нормы международного права под себя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны, которые постоянно призывают всех к демократии, в международных отношениях руководствуются совсем не демократическими нормами.

"Сегодня Соединенные Штаты и их союзники встали на путь переписывания общепризнанных норм международного права, на путь их замены на собственный так называемый порядок, основанный на правилах, которые они придумывают сами под себя и меняют каждый раз, в зависимости от политической целесообразности", — заявил глава МИД России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности

Он отметил, что чувство глубокой озабоченности вызывает курс Запада на подрыв принципа суверенного равенства государств, "на подчинение своим узкокорыстным интересам международных организацией, на приватизацию их секретариатов".

По его словам, такие попытки наблюдаются в Организации по запрещению химического оружия, в ЮНЕСКО и ряде других структур.

"Если не получается, то создаются келейные форматы, где принимаются односторонние решения, которые затем навязывают всему мировому сообществу, — сказал министр. — Для США нормой стало наказывать противозаконными санкциями несогласных с американской политикой диктата и недобросовестной конкуренцией".

Он отметил, что мировая безопасность стала заложником геополитических игр тех, кто стремится любой ценой добиться доминирования.

"Непрекращающееся расширение Североатлантического Альянса, наращивание его противоракетного потенциала и военной инфраструктуры на "восточном фланге" привели к серьезному кризису доверия в Евроатлантике", — считает Лавров.

Ведущие мировые центры соперничают между собой, когда должны объединиться для противостояния общим для всего человечества угрозам, прежде всего — международному терроризму. Зло еще не окончательно искоренено, и последнее тому свидетельство — террористические атаки в Шри-Ланке, отметил глава МИД РФ.