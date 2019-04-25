К каждому ребенку нужен подход, но льготы не должны расхолаживать – эксперт

В Узбекистане появится омбудсмен по правам ребенка. О том, какая ответственность ляжет на плечи нового защитника детей, рассказала председатель Общественного совета опекунов, попечителей и приемных родителей города Москвы Ирина Полежаева.

Решение об учреждении должности детского омбудсмена предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах в связи усилением гарантий прав ребенка". Главной задачей детского омбудсмена станет мониторинг исполнения законов о правах ребенка.

Эксперт, которая сама воспитывает 19 приемных детей, рассказала о российской практике и тонкостях работы с этой очень уязвимой категорией граждан.

"Люди, которые будут исполнять эти функции - защиту прав детей – должны хорошо знать этот контингент, проблемы детей, в чем нуждается человек, чтобы именно это ему обеспечить. К примеру, все детям-сиротам положено жилье, но необходимо оценить, есть ли оно вообще, может проблема не в его отсутствии, а в том. Как и кем оно используется", - считает Ирина Полежаева.

По ее мнению, помощь должна быть адресной, в соответствии с нуждами конкретного ребенка, иначе необоснованные льготы и права будут просто расхолаживать получателей этой помощи.

Полежаева добавила, что эффективным форматом взаимодействия уполномоченных по работе с детьми в России стал Всероссийский форум многодетных матерей, опекунов и приемных родителей. Подобные встречи помогают узнать не только о проблемах в разных регионах, но и обменяться опытом и практиками в решении тех или иных вопросов.

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