К каждому ребенку нужен подход, но льготы не должны расхолаживать – эксперт

Эксперт, которая сама воспитывает 19 приемных детей, рассказала о российской практике и тонкостях работы с этой очень уязвимой категорией граждан.
"Люди, которые будут исполнять эти функции - защиту прав детей – должны хорошо знать этот контингент, проблемы детей, в чем нуждается человек, чтобы именно это ему обеспечить. К примеру, все детям-сиротам положено жилье, но необходимо оценить, есть ли оно вообще, может проблема не в его отсутствии, а в том. Как и кем оно используется", - считает Ирина Полежаева.
Полежаева добавила, что эффективным форматом взаимодействия уполномоченных по работе с детьми в России стал Всероссийский форум многодетных матерей, опекунов и приемных родителей. Подобные встречи помогают узнать не только о проблемах в разных регионах, но и обменяться опытом и практиками в решении тех или иных вопросов.
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