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ЯсноПонятно
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"Ты не поймешь". Как помочь другу справиться с депрессией

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Заметили, как популярно стало находить у себя разные психологические расстройства и "романтизировать" их. Главное, чем страшнее диагноз — тем ты круче. Такая загадочная, творческая личность. "Биполярка", панические атаки, депрессия. Но что если друг и правда заболел? Как отличить надумывания от реальной проблемы? И главное, как помочь?

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Ваня обсуждают, как понять, что друг не выпендривается, а правда в депрессии. Как отличить настоящие симптомы депрессии от ложных. Как не оказать медвежью услугу, что делать и к кому обращаться, чтоб помочь другу справиться с депрессией.

Консультировал врач-психиатр, психотерапевт Евгений Пашнин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
здоровье, отношения, депрессия



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