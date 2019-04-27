Мы все умрем: генетические мутации как угроза человечеству

В конце марта ученые открыли ранее неизвестное заболевание — миоглобинопатию. Из-за сбоя в генах постепенно атрофируются мышцы, и человек медленно умирает. Можем ли мы предотвратить подобные генетические "поломки"? А если нет, значит ли это, что будет рождаться все больше детей с ДНК-мутациями и мы все умрем?

Частота серьезных отклонений, вызванных "поломкой" генов, составляет 1-2%. Несмотря на это, сам факт возникновения опасных генных мутаций пугает нас.

О большинстве наследственных заболеваний стало известно относительно недавно — в последние 15-20 лет после открытия генома человека. Именно поэтому ученые признают, что на самом деле генетических отклонений намного больше. Просто они еще не все открыты.

Итак. Что влияет на возникновение ДНК-мутаций? Что делать, если с каждым годом будет рождаться все больше детей с генетическими отклонениями? Стоит ли человечеству всерьез опасаться деградации генома? На эти и другие вопросы эксперт ответил в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

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