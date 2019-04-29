Молочная отрава, или Чем опасно "дикое" молоко – объяснение специалиста

О том, чем может быть опасно приобретение молока в условиях стихийной уличной торговли, рассказала эксперт Сауле Жанкина.

В эфире Sputnik Казахстан руководитель проекта Молочного союза Казахстана Сауле Жанкина объяснила, в чем разница между "диким" и "домашним" молоком, а также как не стать жертвой некачественной молочной продукции.

По словам эксперта, "домашнее" молоко из-под коровы абсолютно чистое и безвредное. Совсем не так обстоят дела с "диким" молоком.

"Я имею в виду разлив у дома. Это привозное молоко в бидонах, цистернах, канистрах, бутылках непонятного происхождения – помыли ли их, или нет… Также неясно, был ли проведен ветеринарный контроль хозяйства, было ли это молоко очищено, профильтровано… Серьезные опасения вызывает тот факт, что зачастую нет никаких данных о безопасности такого сырья и условиях, в которых оно было произведено", - сказала в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан Сауле Жанкина.

Кроме того, специалисты часто находят на стихийных точках в молочной продукции следы антибиотиков, различных "палочек" и плесени.

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