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Военный обозреватель Александр Жилин
© Foto : из личного архива

Жилин: странам ЦА и РФ важно исповедовать одну тактику и стратегию против ИГ

Радио
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По мнению военного аналитика Александра Жилина, в настоящее время речь идет о возрождении национальной обороны независимых государств, которые раньше находились в составе Советского Союза.

В эфире Sputnik Таджикистан руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин пояснил, почему так важна национальная оборона для стран постсоветского пространства.

"В случае обострения ситуации в Афганистане и в случае если переброшенные американцами в Афганистан войска ИГИЛ ("Исламское государство или ИГ, запрещена в России) перейдут в наступление, нам (РФ и Таджикистану - ред.) вместе придется оборонять свои рубежи. Поэтому мы должны говорить на одном языке, исповедовать одну тактику и стратегию. А самое главное – мы должны иметь единую систему управления войсками", - уточнил Жилин.

Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.




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