Кошкин: Запад информационной войной наращивает гонку вооружений

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин объяснил результаты рейтинга стран по военным расходам. По его словам, это не останавливает западные державы от гонки вооружений.

Согласно рейтингу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия по абсолютному показателю не вошла даже в пятерку стран по своим военным расходам, в то время как США уверенно лидируют. Также наметился значительный рост в ряде европейских государств. Узбекистан в топ-40 не вошел, хотя по расходам с привязкой к ВВП страна достаточно много тратит на оборону - порядка 4%.

По словам Кошкина, даже эти объективные данные, иллюстрирующие истинное положение дел в сфере обороны и безопасности, не отбивают охоты у Запада обвинять Россию в агрессии и за счет этого наращивать вооружение.

"Информационная война - один из основных современных инструментов, направленных против России. Любые уловки используются, чтобы показать РФ агрессором и под эти обвинения выбить еще большие деньги на оборону. А потом уже в рамках разжигаемых то тут, то там конфликтов заинтересованные страны берут свою маржу от торговли оружием", — подчеркнул Кошкин.

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