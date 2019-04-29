Попов: транзитный путь из Китая в Европу не лишен политических рисков

По мнению эксперта РИСИ Дмитрия Попова, участие Узбекистана в проекте "Один пояс - один путь" несет множество преимуществ, но в целом у транзитной системы есть и свои изъяны, к которым надо быть готовым.

Попов уверен, что единый транзитный коридор с унифицированными тарифами пойдет на пользу всем странам региона. В частности, такой механизм уже оправдал себя в ЕАЭС, куда Узбекистан пока не входит.

"Конечно, Ташкенту стоило бы интегрироваться в Евразийское экономическое пространство, хотя этот процесс будет непростым. Но и проекты с Китаем могут дать свои плоды. Безусловно, Узбекистану выгодного наращивать транзитный потенциал через свою территорию. Но надо понимать и риски - некоторые страны могут использовать этот путь в качестве рычагов давления на оппонентов, как уже было ранее", — предостерегает Попов.

Еще один сдерживающий фактор, по мнению эксперта, - техническое состояние железнодорожной сети Узбекистана, которая пока не дотягивает до мировых стандартов по пропускной способности и оснащению. В этом, уверен Попов, республике вполне могут помочь китайские инвестиции.

Говоря о влиянии проекта "Один пояс - один путь" на Россию, эксперт РИСИ заметил, что напрямую эти потоки не конкурируют, так как значительная часть грузов по-прежнему доставляется в Европу по "Транссибу".

Подробный комментарий эксперта о перспективах глобального транзитного проекта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.