Попов: транзитный путь из Китая в Европу не лишен политических рисков

"Конечно, Ташкенту стоило бы интегрироваться в Евразийское экономическое пространство, хотя этот процесс будет непростым. Но и проекты с Китаем могут дать свои плоды. Безусловно, Узбекистану выгодного наращивать транзитный потенциал через свою территорию. Но надо понимать и риски - некоторые страны могут использовать этот путь в качестве рычагов давления на оппонентов, как уже было ранее", — предостерегает Попов.
Говоря о влиянии проекта "Один пояс - один путь" на Россию, эксперт РИСИ заметил, что напрямую эти потоки не конкурируют, так как значительная часть грузов по-прежнему доставляется в Европу по "Транссибу".
Подробный комментарий эксперта о перспективах глобального транзитного проекта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.