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Дмитрий Попов
Фото: Предоставлено Дмитрием Поповым

Попов: транзитный путь из Китая в Европу не лишен политических рисков

Радио
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По мнению эксперта РИСИ Дмитрия Попова, участие Узбекистана в проекте "Один пояс - один путь" несет множество преимуществ, но в целом у транзитной системы есть и свои изъяны, к которым надо быть готовым.

Попов уверен, что единый транзитный коридор с унифицированными тарифами пойдет на пользу всем странам региона. В частности, такой механизм уже оправдал себя в ЕАЭС, куда Узбекистан пока не входит.

"Конечно, Ташкенту стоило бы интегрироваться в Евразийское экономическое пространство, хотя этот процесс будет непростым. Но и проекты с Китаем могут дать свои плоды. Безусловно, Узбекистану выгодного наращивать транзитный потенциал через свою территорию. Но надо понимать и риски - некоторые страны могут использовать этот путь в качестве рычагов давления на оппонентов, как уже было ранее", — предостерегает Попов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на форуме Один пояс – один путь
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев предложил ввести сквозной тариф по железной дороге из Китая в Европу
Еще один сдерживающий фактор, по мнению эксперта, - техническое состояние железнодорожной сети Узбекистана, которая пока не дотягивает до мировых стандартов по пропускной способности и оснащению. В этом, уверен Попов, республике вполне могут помочь китайские инвестиции.

Говоря о влиянии проекта "Один пояс - один путь" на Россию, эксперт РИСИ заметил, что напрямую эти потоки не конкурируют, так как значительная часть грузов по-прежнему доставляется в Европу по "Транссибу".

Подробный комментарий эксперта о перспективах глобального транзитного проекта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экономика, ЕАЭС, Торговля, транзит, Китай, Узбекистан



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