Что остановит распространение пустыни Аралкум – комментарий профессора

В рамках организованного Международным пресс-клубом медиа-тура профессор рассказал о реализации масштабной программы по облесению пустынных земель. Она стартовала в декабре прошлого года, а первые итоги планируется оценить уже в мае 2019-го.

"Мы посадили на территории осушенного дна Арала семена саксаула, а также сеянцы тамариска солёноколосника. Это все, что в данных природных условиях можно высадить, добившись сдерживания песков. У нас были лабораторные исследования и научные изыскания, первые результаты – что прижилось, а что нет, мы подведем в мае", — рассказал Новицкий.

По его словам, эта масштабная работа, в которой принимает участие вся страна и все научные силы республики. Всего же, осушенная площадь Арала составляет 6,5 миллиона гектаров, из которых 3,2 миллиона приходится на Узбекистан.

Подробный комментарий ученого слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.