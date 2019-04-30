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Профессор сельскохозяйственных наук, заместитель главы МЧС Узбекистана Зиновий Новицкий
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Что остановит распространение пустыни Аралкум – комментарий профессора

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Заместитель министра МЧС Узбекистана, профессор сельскохозяйственных наук Зиновий Новицкий в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, какие меры на государственном уровне предприняты для реабилитации земель высохшего моря.

В рамках организованного Международным пресс-клубом медиа-тура профессор рассказал о реализации масштабной программы по облесению пустынных земель. Она стартовала в декабре прошлого года, а первые итоги планируется оценить уже в мае 2019-го.

"Мы посадили на территории осушенного дна Арала семена саксаула, а также сеянцы тамариска солёноколосника. Это все, что в данных природных условиях можно высадить, добившись сдерживания песков. У нас были лабораторные исследования и научные изыскания, первые результаты – что прижилось, а что нет, мы подведем в мае", — рассказал Новицкий.

По его словам, эта масштабная работа, в которой принимает участие вся страна и все научные силы республики. Всего же, осушенная площадь Арала составляет 6,5 миллиона гектаров, из которых 3,2 миллиона приходится на Узбекистан.

Подробный комментарий ученого слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Сельское хозяйство, лес, Аральское море, Узбекистан



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