Что остановит распространение пустыни Аралкум – комментарий профессора

"Мы посадили на территории осушенного дна Арала семена саксаула, а также сеянцы тамариска солёноколосника. Это все, что в данных природных условиях можно высадить, добившись сдерживания песков. У нас были лабораторные исследования и научные изыскания, первые результаты – что прижилось, а что нет, мы подведем в мае", — рассказал Новицкий.
По его словам, эта масштабная работа, в которой принимает участие вся страна и все научные силы республики. Всего же, осушенная площадь Арала составляет 6,5 миллиона гектаров, из которых 3,2 миллиона приходится на Узбекистан.
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