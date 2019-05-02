Экономист – о том, как страны ЦА могут привлечь инвестиции

Доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов выразил мнение, что Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), созданный в столице Казахстана,

В эфире Sputnik Казахстан экономист отметил, что страны региона могут привлекать финансирование для инвесторов в рамках масштабного проекта "Один пояс, один путь".

По его словам, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), созданный в столице Казахстана, позволит странам региона развивать транзит и бизнес.

"Делается достаточно большая ставка исламского мира, прогнозируемый объем которого к 2021 году составит порядка трех триллионов рублей (свыше 7,8 миллиарда долларов при курсе 381 тенге за один доллар)…Главной задачей для наших государств является уход от сырьевой зависимости, диверсификации экономики. Понятно, что мы страны разные, с разными экономиками, и по-разному достигаем этих задач. Но цель одна", – поделился экономист.

