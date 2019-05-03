Бахтиёр Эргашев о возможностях и рисках участия Узбекистана в ОПОП

Директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев рассказал о преимуществах проекта "Один пояс — один путь", а также о тех рисках, который необходимо учитыввать странам-участницам.

Узбекистан активно участвует в инициативе ОПОП и заинтересован в развитии торгово-экономических отношений для возрождения Великого Шелкового пути. По мнению эксперта. реализуемые совместо с Китаем и другими странами-участницами проекты крайне важны и потенциально интересны, но помимо широких возможностей они несут определенные риски - как глобальные. так и локальные.

Sputnik / Данияр Асылбек уулу "Один пояс – один путь": суть проекта

"К примеру, строящаяся железная дорога Узбекистан - Кыргызстан - Китай открывает огромные перспективы для узбекских товаров и их транзита в страны Ближнего и Среднего востока, а также в Европу. Но вместе с тем, возрастет и китайский импорт, что станет серьезным вызовом для узбекского малого и среднего бизнеса, который пока не испытвает слишком большой конкуренции со стороны товаров из КНР", — пояснил Эргашев.

Глобальный риск, по его мнению, заключается в том, что страны Центральной Азии зачастую рассматриваются лишь как транзитные государства, обслуживающие инфраструктуру этого транспортного коридора.

"Безусловно, Узбекистан, непосредственно участвовавший в том самом Великом шелковом пути, такой подход не может устроить. Тогда страны были полноценными участниками этого транзитного коридора, производили и продавали свои товары и на Восток, и на Запад. Именно такая роль видится Узбекистану и сегодня", — заметил эксперт.

Он добавил, что от позиции самих стран-участниц ОПОП будет зависеть эффективность сотрудничества с Китаем. Если они смогут использовать проекты в национальных интересах, то инициатива "Один пояс - один путь" будет ключом к решению многих проблем в ЦА.

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