Камилов о наркоугрозе в ЦА: главная задача — борьба за умы людей

"Благодаря принятым мерам, в 2018 году существенно снизился объем изъятой из незаконного оборота наркотической продукции. Правоохранители выявили и уничтожили чуть боле одной тонны наркотиков, что на 41% меньше показателей 2017 года", — подчеркнул глава узбекского МИД.
Вместе с тем, Камилов назвал несколько тревожных тенденций, противостоять которым в одиночку страны не способны.
Еще одна побочная проблема – финансирование террористических и экстремистских группировок за счет незаконного оборота наркотиков. А также вербовка молодых людей в ряды радикальных течений.
"В этих условиях главная задача – борьба за умы людей, работа с молодежью для создания антинаркогенной среды, неприятие насилия и иных радикальных проявлений", — подчеркнул министр.
Третьей опасностью он назвал все большее распространение новых, в том числе синтетических видов наркотиков.
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