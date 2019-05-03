Камилов о наркоугрозе в ЦА: главная задача — борьба за умы людей

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на международной конференции по борьбе с наркотиками и наркотрафиком, озвучил основные угрозы и тенденции в этой сфере, а также меры, которые необходимо принимать мировому сообществу.

По словам министра, Узбекистан в последние годы существенно ужесточил ответственность за сбыт и транспортировку наркотических и психотропных веществ, внес в список запрещенных препаратов новые синтетические вещества, а также усилил контроль на границе.

"Благодаря принятым мерам, в 2018 году существенно снизился объем изъятой из незаконного оборота наркотической продукции. Правоохранители выявили и уничтожили чуть боле одной тонны наркотиков, что на 41% меньше показателей 2017 года", — подчеркнул глава узбекского МИД.

Вместе с тем, Камилов назвал несколько тревожных тенденций, противостоять которым в одиночку страны не способны.

ЦОС ФСБ РФ Камилов: терроризм в ЦА финансируется за счет доходов от наркотиков

В частности, по словам министра. Несмотря на принимаемые государствами ЦА меры, транснациональные группировки по-прежнему используют территорию этих стран в качестве транзитных на так называемом "северном маршруте". Ситуация остается тяжелой из-за нестабильности в Афганистане, который производит до 90% всех опиумных веществ.

Еще одна побочная проблема – финансирование террористических и экстремистских группировок за счет незаконного оборота наркотиков. А также вербовка молодых людей в ряды радикальных течений.

"В этих условиях главная задача – борьба за умы людей, работа с молодежью для создания антинаркогенной среды, неприятие насилия и иных радикальных проявлений", — подчеркнул министр.

Третьей опасностью он назвал все большее распространение новых, в том числе синтетических видов наркотиков.

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