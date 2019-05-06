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Эксперт о вербовке молодежи в ряды террористов: это становится модным
из личного архива Сергея Оганисяна

Эксперт о вербовке молодежи в ряды террористов: это становится модным

Радио
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Главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, доктор педагогических наук, профессор, государственный советник первого класса РФ Сергей Оганесян объяснил, чему молодежь легко завербовать в ряды террористов.

По словам Оганесяна, без идеологии человечество жить не может. 

"Исламисты предлагают справедливое общество: без коррупции, без казнокрадства, на божественных началах основанная идеология, без проституции, наркомании и всех остальных пороков, которые свойственны современному миру. Чувство справедливости есть у всех народов, этносов. Часть молодежи идет туда, потому что это становится со временем модным", - сказал главный научный сотрудник НИИ ФСИН России Сергей Оганесян.

Эксперт подчеркнул, что вербовщики предлагают "светлое будущее", но не по человеческому разумению.

"Они говорят: "Давайте построим справедливое общество". Но не в рамках конституции, которую они отвергают. Конституция позволяет идти во власть, но они говорят: "Ждать долго. Создавать партии, чтобы изменить страну, - не хотим", - заключил Оганесян.




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