Эксперт о вербовке молодежи в ряды террористов: это становится модным

По словам Оганесяна, без идеологии человечество жить не может.

"Исламисты предлагают справедливое общество: без коррупции, без казнокрадства, на божественных началах основанная идеология, без проституции, наркомании и всех остальных пороков, которые свойственны современному миру. Чувство справедливости есть у всех народов, этносов. Часть молодежи идет туда, потому что это становится со временем модным", - сказал главный научный сотрудник НИИ ФСИН России Сергей Оганесян.

Эксперт подчеркнул, что вербовщики предлагают "светлое будущее", но не по человеческому разумению.

"Они говорят: "Давайте построим справедливое общество". Но не в рамках конституции, которую они отвергают. Конституция позволяет идти во власть, но они говорят: "Ждать долго. Создавать партии, чтобы изменить страну, - не хотим", - заключил Оганесян.