Тулубьева о защите авторских прав: механизмов взыскания убытков очень много

По словам эксперта, в РФ довольно широкий спектр мер по защите авторских и смежных прав, который позволяет бороться с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности.
"В РФ раньше тоже штрафы были привязаны к минимальным зарплатам, но затем перешли к фиксированным ставкам – до 5 миллионов рублей. К тому же есть и другие механизмы расчета убытка от использования чужого произведения – двойная стоимость вышедших экземпляров, к примеру, двойной гонорар, обычно выплачиваемый за этот тип произведения, или полная выплата правообладателю полученной от нелегального использования выручки. В исключительных случаях возможна и уголовная ответственность", — пояснила Тулубьева.
Она добавила, что сфера авторского права довольно сложная и все новые форматы интеллектуальной собственности и формы ее использования, безусловно, вносят коррективы в законодательство и судебную практику.
Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.