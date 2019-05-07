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Специалист по авторскому праву и смежным правам в России Ирина Тулубьева
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Тулубьева о защите авторских прав: механизмов взыскания убытков очень много

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Специалист по авторскому праву и смежным правам Ирина Тулубьева рассказала об опыте России в решении споров с авторскими правами и назвала наиболее эффективные варианты покрытия ущерба.

В Узбекистане в пять раз подняли штрафы за подделку товарного знака. Для физлиц он составит от 5 до 10 минимальных зарплат – 1-2 миллиона сумов, для должностных – вдвое больше, до 4 миллионов сумов. В долларовом эквиваленте штрафы не дотягивают даже до 500 долларов.

По словам эксперта, в РФ довольно широкий спектр мер по защите авторских и смежных прав, который позволяет бороться с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности.

"В РФ раньше тоже штрафы были привязаны к минимальным зарплатам, но затем перешли к фиксированным ставкам – до 5 миллионов рублей. К тому же есть и другие механизмы расчета убытка от использования чужого произведения – двойная стоимость вышедших экземпляров, к примеру, двойной гонорар, обычно выплачиваемый за этот тип произведения, или полная выплата правообладателю полученной от нелегального использования выручки. В исключительных случаях возможна и уголовная ответственность", — пояснила Тулубьева.

Она добавила, что сфера авторского права довольно сложная и все новые форматы интеллектуальной собственности и формы ее использования, безусловно, вносят коррективы в законодательство и судебную практику.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Штрафы, законодательство, Авторское право, Узбекистан



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