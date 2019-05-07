Имам рассказал о том, как спортсменам можно соблюдать пост в Рамадан

Имам казанской мечети "Бишбалта" Шавкят Абубекеров рассказал, какие послабления и кому возможны в священный месяц Рамадан, а также как в такой период справляются, к примеру, спортсмены.

В Узбекистане, как и в других мусульманских странах, начался священный месяц Рамадан. В этот период верующие должны придерживаться определенных строгих правил, а также соблюдать пост. Однако не все люди в силу своих обязанностей и нагрузки в состоянии полностью следовать религиозным канонам.

Имам казанской мечети "Бишбалта" Шавкят Абубекеров пояснил, кто может рассчитывать на некоторые послабления и как тем же спортсменам подстроиться под график без ущерба для тренировок.

"Есть определенные послабления для лиц, занимающихся тяжелым трудом, или чья работа сопряжена с серьезным риском и от них зависят жизни людей. Таким верующим можно перенести пост на другое время, к примеру, на зиму. По спортсменам такой практики нет - это ведь развлечение, хобби, по сути. Однако люди сами подстраиваются под новый график - сдвигают время тренировок, чтобы можно было совершить намаз или попить воды в нужное время. Еще один вариант - уехать в путешествие. В исламе есть оговорка, что странники освобождаются от соблюдения поста", — пояснил имам.

Священный месяц Рамадан в странах Центральной Азии начался с 6 мая. Подробнее комментарий священнослужителя о соблюдении правил в Рамадан слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.