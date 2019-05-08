Хуторской: "Бессмертный полк" имеет колоссальную международную поддержку

Один из руководителей общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской рассказал об особенностях акции в этом году.

Одна из главных особенностей шествия этого года состоит в том, что организаторы призывают участников не придерживаться каких-то догм и правил.

"Поверьте, абсолютно не важно, кого вы выберете для своего транспаранта, не важно, портрет ли это близкого вам человека или просто уважаемого вами ветерана", - сказал Артем Хуторской.

Самое важное в акции этого года - это колоссальная международная поддержка шествия и развитие подобных акций за рубежом. Это всегда нас радует и вселяет надежду на то, что этот праздник никогда не будет забыт.

В Ташкенте планируют провести акцию "Бессмертный полк", но формат и точное место шествия пока не согласованы.

Фото: Рамиз Бахтияров Будет ярко: в Ташкенте 9 Мая пройдет праздничный салют

"Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".

Акция охватывает более 80 государств.