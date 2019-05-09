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Армен Гаспарян
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Гаспарян ответил тем, кто 9 мая обвиняет Россию в "победобесии"

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (170)
19 0 0

Политический эксперт, писатель, историк Армен Гаспарян рассказал о том, почему в XXI веке так важно напоминать об исторической роли 9 мая в жизни каждого человека.

 

По словам эксперта, 9 мая каждый житель России и стран бывшего Советского Союза в полной мере может воспринимать как собственный день рождения, ведь без Победы над фашизмом не было бы и нас самих.

 

"Пройдя эти испытания, люди не сдерживали эмоций, рыдали от счастья. Они понимали, что для них значит этот день. Сегодня, к сожалению, понимают не все. Все чаще людям надо объяснять, чем для нас так ценна эта дата. Нас обвиняют в "победобесии", не понимая, что если бы наши предки не выиграли войну, то в лучшем случае, люди, оказавшиеся под властью Третьего рейха, убирали бы навоз у местных немецких начальников, а то и просто гнили во рву", — заметил Гаспарян.

Он сожалением добавил, что живых ветеранов, героев тех событий, с каждым днем все меньше и меньше, но их подвиг жив, пока о нем помнят потомки.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (170)
Теги:
Ветераны, История, фашизм, День Победы



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