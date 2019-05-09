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Певец Лев Лещенко выступает на праздничном концерте
© Sputnik / Сергей Пятаков

Лев Лещенко — ветеранам Великой Отечественной: вы — фундамент нашей жизни

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (176)
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Народный артист России Лев Лещенко поздравил ветеранов и все страны и народы бывшего СССР с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Несколько десятилетий гимном празднику 9 мая стала песня "День Победы", которую почти неизменно исполняет Лев Лещенко. В этот торжественный день артист от души поздравил тех, кто ковал эту победу, а также обратился к молодому поколению.

"Я преклоняюсь перед вашим подвигом. Вы — опора нашей жизни. Пока вы с нами, все будет хорошо и благополучно. Желаю вам здоровья, мира и процветания", — пожелал Лещенко в интервью радио Sputnik Беларусь.

Он также обратился к молодому поколению республики. заметив, что на этой многострадальной земле погибли тысячи советских солдат, потом и кровью добывая эту общую победу.

"Будьте достойны их, свято чтите память о своих предках, подаривших всем нам эту счастливую жизнь", — заключил артист. Слова эти по праву можно адресовать и к подрастающему поколению во всех бывших республиках СССР, каждая из которой внесла свой неоценимый вклад в победу над фашизмом.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (176)
Теги:
Великая Отечественная война, память, Ветераны, Лев Лещенко, День Победы



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