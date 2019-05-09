Владимир Путин: наш святой долг — защитить память о подлинных героях войны

Президент России Владимир Путин, выступая с торжественной речью на параде в честь 74-й годовщины Победы отметил, что народы ранее единой страны должны одинаково ценить и помнить о подвиге своих предков, спасших мир от фашизма.

Глава государства заметил, что в современном мире все чаще некоторые страны пытаются исказить историю, возводя в кумиры тех, кто прислуживал нацистам.

"Они бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг защитить память подлинных героев. Мы преклоняемся перед всем поколением победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили, нельзя, невозможно разделить", — подчеркнул Путин.

Президент также заметил, что в условиях нестабильности в мире Россия будет совершенствовать свою оборонную отрасль, повышать престиж воинской службы и продолжать переоснащение армии, чтобы быть готовой к любым вызовам и угрозам.

"Вместе с тем, мы открыты к сотрудничеству с теми странами, кто реально готов бороться с истинными угрозами. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности", — подчеркнул российский лидер.

В заключение своего выступления Владимир Путин поздравил ветеранов и всех граждан России, а также причастные к этой Победе народы и республики с праздником 9 мая.