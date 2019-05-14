Степанов: оплата картой в метро Ташкента — первый шаг к проекту Smart City

"Мы решили начать с транспорта, точнее, с ташкентского метро. Там будут приниматься бесконтактные карты MasterCard, то есть пассажирам не потребуются ни жетоны, ни билеты или купоны. Когда технологически мы систему обкатаем, она будет работать и на других видах общественного транспорта. А человек, привыкнув так платить за проезд, потом и в дальнейшем охотнее будет пользоваться электронными платежами - в магазинах, на парковках, на стадионах. Это общемировой тренд. Оплата в метро — только первый шаг на пути к Smart City", — пояснил Степанов.
Помимо соглашения о внедрении системы оплаты проезда в метро, Центробанк Узбекистана договорился с компанией о включении карт Humo Internatoional в мировую систему MasterCard, чтобы владельцы этих карт могли свободно расплачиваться за рубежом.
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