Бабаджанова: СМИ в силах разрешать семейные конфликты

"До сих пор журналисты не специализировались на продвижении семейных ценностей, а сейчас мы хотим сделать такой блог для того, чтобы представители массмедиа могли корректно освещать эту тему", - говорит эксперт.

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По ее словам, в таком случае люди смогут с помощью СМИ преодолевать конфликты внутри семьи, например, между родителями и детьми или мужем и женой.

Бабаджанова подчеркивает: важно, чтобы учитывались интересы обеих сторон, и журналисты придерживались законодательных основ: корректно, деликатно освещали проблемы семей.

"Журналист так же, как и доктор, должен следовать постулату "не навреди". Ему необходимо разобраться в конфликте до самого конца, чуть ли не журналистское расследование провести", - отмечает она.

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