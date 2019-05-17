Фурсов: "Евровидение" - это способ навязывания определенных ценностей

Все серьезные международные музыкальные конкурсы, как и любой проект массовой культуры, призваны управлять социальными процессами и имеют под собой вполне конкретные и четкие задачи, рассказал Андрей Фурсов в эфире Радио Sputnik.

Массовость культуры рано или поздно приведет к ее деградации, и это исторический факт. Подобные мероприятия не несут в себе "злого умысла", но это не отменяет того факта, что они относятся к продуктам "низкой культуры". А в век капитализма "высокая культура" нужна лишь единицам. Это очень серьезная проблема.

"Конкурс "Евровидение" - это еще один способ навязывания определенных ценностей", - заявляет эксперт.

© Sputnik / Владимир Астапкович Сергей Лазарев уже в финале "Евровидения": видео выступления

Финал международного конкурса "Евровидение" состоится уже в субботу, 18 мая.

Девиз этого года - "Мечтай смело!" (Dare To Dream!).

Уже в третий раз конкурс проходит в Израиле. В Тель-Авиве на днях состоялось официальное открытие "Евровидения", в котором участвовали делегации из более чем 40 стран.