Мы все умрём. Вымирание животных и растений

Миллион видов животных и растений оказались под угрозой вымирания из-за человека, сообщает ООН. Численность многих видов сократилась. Австралийские биологи выяснили: пчелы исчезают в восемь раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий. Причины – применение химикатов, изменение климата. Сможем ли мы сохранить биологическое разнообразие и выжить сами?

Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывают, что сегодня биологические виды исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной. В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению. Мы собственными руками уничтожаем среду обитания животных и растений.

Сегодня три четверти всей земли покрыто бетоном, превращено в поля, пастбища и водохранилища. Почвы из-за интенсивного использования обеднели, и приносят на 23% меньше урожая, чем несколько десятилетий назад. Человек уже сейчас задействует в своей хозяйственной деятельности 97% мирового океана.

Что произойдет в ближайшие десятилетия, если не принять срочные меры по сохранению естественных экосистем? Можно ли приостановить процессы, которые уничтожают природу, или хотя бы найти им альтернативу? На эти и другие вопросы эксперты ответили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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