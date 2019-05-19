Торкунов: филиал МГИМО в Узбекистане будет востребован и странами ЦА

Филиал Московского государственного института международных отношений откроется в Ташкенте уже осенью 2019 года. По мнению ректора МГИМО Анатолия Торкунова, вуз не только решит кадровые проблемы Узбекистана, но и окажется востребован гражданами соседних государств.

Торкунов подчеркнул, что в первую очередь при проработке всех вопросов по открытию вуза учитывались потребности Узбекистана в конкретных специалистах.

"Выпускники МГИМО позволят юридически обеспечить привлечение новых инвестиций в страну, которая сегодня открывается миру. Программа у нас во-многом уникальна и предполагает обучение сразу на нескольких площадках. Так, студенты филиала обязательно какой-то период будут обучаться у нас в Москве. С преподавателями тоже мы будем работать активно – значительная часть – это местные кадры, но будут и приглашенные специалисты из России", — пояснил Торкунов.

Ректор МГИМО заметил, что в настоящее время продолжается разработка учебного плана для будущего филиала, к этой работе привлечены педагоги из УМЭД (Университет мировой экономики и дипломатии).

"Думаю, первые итоги работы можно будет подвести в конце первого учебного года, заодно и посмотрим, что еще будет востребовано, какие направления открыть. В этой работе нам не стоит торопиться. Но я уверен, что наш филиал будет востребован не только абитуриентами из самого Узбекистана, но и гражданами государств Центральной Азии, да и представителями России, у которых интерес к этому направлению с каждым годом растет", — сказал Торкунов.

Он добавил, что в рамках прошедшего в Ташкенте пятого форума выпускников МИГМО удалось договориться о возобновлении регулярных встреч представителей научного сообщества для обмена мнениями по узловым внешнеполитическим аспектам. По итогам таких встреч будут публиковаться доклады и монографии, которые затем направят в профильные министерства и ведомства для применения каких-то научных наработок в практической работе.

Полный комментарий ректора МГИМО Анатолия Торкунова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.