Торкунов: филиал МГИМО в Узбекистане будет востребован и странами ЦА

"Выпускники МГИМО позволят юридически обеспечить привлечение новых инвестиций в страну, которая сегодня открывается миру. Программа у нас во-многом уникальна и предполагает обучение сразу на нескольких площадках. Так, студенты филиала обязательно какой-то период будут обучаться у нас в Москве. С преподавателями тоже мы будем работать активно – значительная часть – это местные кадры, но будут и приглашенные специалисты из России", — пояснил Торкунов.
Ректор МГИМО заметил, что в настоящее время продолжается разработка учебного плана для будущего филиала, к этой работе привлечены педагоги из УМЭД (Университет мировой экономики и дипломатии).
Он добавил, что в рамках прошедшего в Ташкенте пятого форума выпускников МИГМО удалось договориться о возобновлении регулярных встреч представителей научного сообщества для обмена мнениями по узловым внешнеполитическим аспектам. По итогам таких встреч будут публиковаться доклады и монографии, которые затем направят в профильные министерства и ведомства для применения каких-то научных наработок в практической работе.
Полный комментарий ректора МГИМО Анатолия Торкунова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.