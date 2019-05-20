Неъматов: кадры из филиала МГИМО будут работать на будущее Узбекистана

"Форум, можно признать, состоялся. Темы дискуссий напрямую касались Узбекистана. Как известна, первоочередные задачи, поставленные президентом перед ключевыми ведомствами, состоят в привлечении иностранных инвестиций, повышении экспорта и увеличении количества туристов. Абсолютно понятно, что без высококвалифицированных образованных кадров в этой области нам не добиться положительного результата. Уверен, открытие филиала МГИМО внесет огромный вклад в развитие республики", — подчеркнул Неъматов.
Комментарий первого замглавы МИД Узбекистана слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.