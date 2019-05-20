Неъматов: кадры из филиала МГИМО будут работать на будущее Узбекистана

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов, подводя итоги пятого форума выпускников МГИМО в Ташкенте, заметил, что открытие филиала этого вуза — это задел на будущее.

По словам замминистра, состоявшийся представительный форум обозначил важнейшие для Узбекистана задачи, решить которые призван и открывающийся осенью 2019 года филиал Московского государственного института международных отношений.

"Форум, можно признать, состоялся. Темы дискуссий напрямую касались Узбекистана. Как известна, первоочередные задачи, поставленные президентом перед ключевыми ведомствами, состоят в привлечении иностранных инвестиций, повышении экспорта и увеличении количества туристов. Абсолютно понятно, что без высококвалифицированных образованных кадров в этой области нам не добиться положительного результата. Уверен, открытие филиала МГИМО внесет огромный вклад в развитие республики", — подчеркнул Неъматов.

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