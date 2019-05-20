Сильнейший человек Узбекистана рассказал о своей просьбе к Шварценеггеру

Многократный чемпион мира и Азии по силовому экстриму, самый сильный человек Узбекистана и обладатель кубка бодибилдеров "Арнольд Классик" Сергей Трубицын рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, в чем видит назначение и смысл этого спорта и о чем он попросил легендарного актера во время турнира в США.

В минувшие выходные в Ташкенте впервые состоялся турнир по силовому экстриму. Самые титулованные атлеты страны состязались в нескольких упражнениях, своим видом показывая молодежи пример стойкости и воли к победе. Вне конкурса в мероприятии принял участие и легендарный узбекский богатырь Сергей Трубицын, обновивший национальный рекорд, протянув 18-тонный грузовик на 15 метров.

По словам силача, эти зрелищные мероприятия имеют огромное значение для воспитания молодежи.

"И я тренируюсь, и ребят своих готовлю ради того, чтобы они активно занимались спортом, чтобы наша молодежь жила не в гаджетах, а на спортивных площадках, полноценно развиваясь. Для того, чтобы стать таким же богатырем, нужно, прежде всего желание. А смысл – смысл в том, чтобы достигать поставленные цели, не ради хвастовства, а для положительного примера подрастающему поколению", — подчеркнул атлет.

Трубицын добавил, что узбекистанцы довольно уверенно и достойно выступают в турнирах по силовому экстриму, регулярно поднимаясь на высшие ступени пьедестала. Он даже рассказал эпизод из собственной карьеры, когда завоевал престижный у бодибилдеров кубок "Арнольд Классик".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Стальные мускулы, воля к победе и человек-тягач: силовой экстрим в Ташкенте

"Когда я получал эту награду, то попросил Арнольда Шварценеггера произнести в своей речи название моей страны — Узбекистан. Это очень важно для любого спортсмена, который защищает спортивную честь своей родины", — подчеркнул сильнейший человек республики.

Он поблагодарил организаторов прошедшего турнира, в том числе столичный хокимият, заметив, что за подобными спортивными событиями будущее узбекской молодежи, а самих спортсменов назвал "ласточками" страны на международной арене.

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