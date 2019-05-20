Сильнейший человек Узбекистана рассказал о своей просьбе к Шварценеггеру

В минувшие выходные в Ташкенте впервые состоялся турнир по силовому экстриму. Самые титулованные атлеты страны состязались в нескольких упражнениях, своим видом показывая молодежи пример стойкости и воли к победе. Вне конкурса в мероприятии принял участие и легендарный узбекский богатырь Сергей Трубицын, обновивший национальный рекорд, протянув 18-тонный грузовик на 15 метров.
"И я тренируюсь, и ребят своих готовлю ради того, чтобы они активно занимались спортом, чтобы наша молодежь жила не в гаджетах, а на спортивных площадках, полноценно развиваясь. Для того, чтобы стать таким же богатырем, нужно, прежде всего желание. А смысл – смысл в том, чтобы достигать поставленные цели, не ради хвастовства, а для положительного примера подрастающему поколению", — подчеркнул атлет.
Трубицын добавил, что узбекистанцы довольно уверенно и достойно выступают в турнирах по силовому экстриму, регулярно поднимаясь на высшие ступени пьедестала. Он даже рассказал эпизод из собственной карьеры, когда завоевал престижный у бодибилдеров кубок "Арнольд Классик".
Он поблагодарил организаторов прошедшего турнира, в том числе столичный хокимият, заметив, что за подобными спортивными событиями будущее узбекской молодежи, а самих спортсменов назвал "ласточками" страны на международной арене.
Полный комментарий прославленного силача слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.