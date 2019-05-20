Хроленко об узбекско-белорусских учениях: важен не масштаб, а сам прецедент

В Наманганской области на полигоне Гурумсарай стартовали первые совместные военные учения Узбекистана и Беларуси. По мнению обозревателя Sputnik Александра Хроленко, это свидетельствует о дальнейшей консолидации постсоветских стран в вопросах безопасности.

Маневры продлятся до 27 мая, в ходе мероприятий военнослужащие двух стран отработают тактические и практические действия . По мнению военного эксперта, в данном случае важен не столько масштаб таких учений, сколько сам факт их организации, который говорит о стабильной тенденции к сотрудничеству.

"Подобное мероприятие проводится впервые, и отражает неизбежное стремление государств и народов постсоветского пространства к консолидации в разных областях. В данном случае, несмотря на то, что Беларусь и Узбекистан разделяют тысячи километров и границы соседних независимых государств. Такого рода военное сотрудничество носит стратегический характер, и будет развиваться. Заметим, оно не угрожает соседям, лишь укрепляет систему безопасности на всем постсоветском пространстве", — подчеркнул Хроленко.

Пресс-служба Министерства обороны Вместе мы сильнее: Узбекистан и Беларусь проводят совместные учения

Он заметил, что даже сам факт торжественного приема по случаю прибытия белорусской делегации говорит о совершенно ином стратегическом уровне взаимодействия государств.

В конце апреля состоялось первое заседание Ассоциации военных вузов стран СНГ в столице Казахстана, с участием представителей 18 высших военных учебных заведений из семи государств, включая Беларусь и Узбекистан. Выработка общей системы координат продолжается. Это еще один важнейший вектор восстановления прежде утраченных связей.

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