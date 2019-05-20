Хроленко об узбекско-белорусских учениях: важен не масштаб, а сам прецедент

"Подобное мероприятие проводится впервые, и отражает неизбежное стремление государств и народов постсоветского пространства к консолидации в разных областях. В данном случае, несмотря на то, что Беларусь и Узбекистан разделяют тысячи километров и границы соседних независимых государств. Такого рода военное сотрудничество носит стратегический характер, и будет развиваться. Заметим, оно не угрожает соседям, лишь укрепляет систему безопасности на всем постсоветском пространстве", — подчеркнул Хроленко.
В конце апреля состоялось первое заседание Ассоциации военных вузов стран СНГ в столице Казахстана, с участием представителей 18 высших военных учебных заведений из семи государств, включая Беларусь и Узбекистан. Выработка общей системы координат продолжается. Это еще один важнейший вектор восстановления прежде утраченных связей.
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