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Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин

Сколько должна стоить "зеленая энергия" в Узбекистане — эксперт

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Для поддержки и развития возобновляемых видов энергии в Узбекистане принята программа по предоставлению налоговых льгот для таких объектов. По мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов РФ Сергея Кондратьева, для относительно окупаемости таких станций нужны более серьезные меры.

По словам эксперта, сами по себе налоговые льготы полезны, но ключевой роли в облегчении расходов подобных объектов не играют.

"Ставка налога зачастую не очень высокая, поэтому экономия получается не такой уж значительно. Если рассматривать мировой опыт, то тут возникают два главных пункта, которые необходимо решить при запуске "зеленых" электростанций. Во-первых, процедуру и стоимость подключения к общей сети. Во многих странах эта нагрузка распределяется на потребителей и частично государства. Второе – гарантированный сбыт генерируемой энергии по значительно более высоким тарифам – в 5, а то и 10 раз. Только тогда можно говорить о какой-то конкуренции с традиционными источниками", — пояснил специалист.

Солнечная электростанция
© Sputnik / Александр Кряжев
Производители "зеленой" энергии получили налоговые льготы в Узбекистане
Кондратьев заметил, что в условиях сложившегося рынка Узбекистана подобным энергообъектам будет крайне сложно соперничать с традиционным станциями, в том числе газовыми. Если говорить о типах генерации, то прежде всего для республики актуальна солнечная энергия из-за большого количества ясных дней в году и достаточно больших площадей для размещения панелей.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Солнечная энергия, Узбекистан, энергетика



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