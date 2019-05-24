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Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев
© Sputnik / Григорий Сысоев

Николаев: Узбекистан намерен застолбить за собой Афганистан в торговле

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В Термезе открылась торговая зона для транзита афганских товаров. По мнению директора института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, такой подход даже при всех нюансах Афганистана можно только приветствовать/

Эксперт подчеркнул, что ситуация в соседней с Узбекистаном стране хоть и далека от стабильной, но шансы на воцарения там мира все же есть.

"Узбекистан своими торговыми проектами по сути пытается застолбить за собой Афганистан в качестве одного экономических партнеров. Что касается востребованных товаров, которые актуальны будут для афганских граждан, то, прежде всего, речь идет о продовольствии и потребительских товарах, а уже во вторую очередь – о промышленных", — пояснил Николаев.

Кроме того, добавил он, создание торговой зоны существенно облегчит процедуры оформления, а значит в целом удешевит перевозку. Подробнее в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Торговля, Экономика, Афганистан, Узбекистан



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