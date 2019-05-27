Глуховской: интернет не отнимет работу у агентов недвижимости

Беседуя со Spuntik Кыргызстан Андрей Глуховской посоветовал доверять профессионалам, а не искать жилье в интернете или через знакомых.

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По словам эксперта, многие люди идут к покупке собственного жилья всю жизнь. Продажа или покупка квартиры всегда являлась очень важным и судьбоносным решением. И в таком случае стоит лучше довериться агентству и профессионалам. Агент следит за чистотой сделки и защищает ваши интересы.

Глуховской добавил, что с приходом интернета на рынок недвижимости работа риелтора не обесценилась, так как цифровые ресурсы делают более удобным поиск жилья, но не обеспечивают безопасность его приобретения или продажи.