За какими электростанциями будущее — комментарий эксперта по энергетике

Узбекистан в последние годы уделяет огромное внимание развитию энергетики. В республике реализуются проекты и по модернизации тепловых и гидроэлектростанций, и запущен масштабный проект совместно с Россией по возведению первой в ЦА АЭС. При этом на зеленые виды энергии, в первую очередь на солнечную, возлагаются особые надежды, учитывая большие свободные площади и значительное количество ясных дней в году на этой территории.
"Ветряные станции наиболее активно применяются в США, Европе и Китае, активно внедряет альтернативные источники энергии используются и в Индии. Ветряная энергетика имеет значительные преимущества – не требует слишком больших финансовых затрат, просты в эксплуатации и по мощности вполне могут конкурировать, к примеру, с угольными электростанциями", — пояснил эксперт.
При этом солнечные электростанции по-прежнему актуальны. Если раньше строились совсем небольшие установки, то теперь все чаще вводятся в эксплуатацию довольно крупные объекты, мощностью до 40 МВт и более.
"На постсоветском пространстве долгое время лидером была Украина, но теперь и Россия догоняет ее по этому показателю. На юге страны, в Поволжье и в Сибири возводятся достаточно много солнечных станций", — заключил Кондратьев.
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