За какими электростанциями будущее — комментарий эксперта по энергетике

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев объяснил, почему из альтернативных источников энергии ветряные станции вытесняют солнечные и смогут ли они конкурировать с традиционными ТЭС.

Узбекистан в последние годы уделяет огромное внимание развитию энергетики. В республике реализуются проекты и по модернизации тепловых и гидроэлектростанций, и запущен масштабный проект совместно с Россией по возведению первой в ЦА АЭС. При этом на зеленые виды энергии, в первую очередь на солнечную, возлагаются особые надежды, учитывая большие свободные площади и значительное количество ясных дней в году на этой территории.

По словам Сергея Кондратьева, мировой тренд альтернативных источников энергии также связан с солнечной генерацией, но интерес к этим типам электростанций постепенно уступает ветряным.

"Ветряные станции наиболее активно применяются в США, Европе и Китае, активно внедряет альтернативные источники энергии используются и в Индии. Ветряная энергетика имеет значительные преимущества – не требует слишком больших финансовых затрат, просты в эксплуатации и по мощности вполне могут конкурировать, к примеру, с угольными электростанциями", — пояснил эксперт.

© Sputnik / Александр Кряжев В ближайшие 10 лет в Узбекистане появится 25 солнечных электростанций

Кондратьев добавил, что в будущим от оншорных – наземных установок, энергетики перейдут на офшорные станции, расположенные в прибрежных зонах или в открытом море, где более стабильные и сильные ветра, что обеспечивает стабильную генерацию и высокие показатели.

При этом солнечные электростанции по-прежнему актуальны. Если раньше строились совсем небольшие установки, то теперь все чаще вводятся в эксплуатацию довольно крупные объекты, мощностью до 40 МВт и более.

"На постсоветском пространстве долгое время лидером была Украина, но теперь и Россия догоняет ее по этому показателю. На юге страны, в Поволжье и в Сибири возводятся достаточно много солнечных станций", — заключил Кондратьев.

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