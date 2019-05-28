Автоэксперт назвал потенциальных покупателей Traverse и Trailblazer в РФ

В СМИ утекли кадры с презентации нескольких новых моделей GM Uzbekistan, в том числе Chevrolet Equinox, Traverse и Trailblazer. По мнению главного редактора сайта "За рулем" Артура Саруханова. Спрос на два последних внедорожника в России будет, но многое зависит от итогового ценника.

По мнению эксперта, и Traverse, и Trailblazer по своему уникальны и обязательно найдут своего покупателя, если GM решит экспортировать их под каким-либо брендом в РФ.

"Что касается первой модели, то это вместительный трехрядный кроссовер, который всегда найдет своего покупателя. Да, машина достаточно большая, может, сегмент аудитории не такой большой, но он есть. Что касается Trailblazer , то полноценный рамный внедорожник заинтересует людей, предпочитающих активный образ жизни – рыбаки, охотники, путешественники. Модель хоть и старая, но еще востребованная в узком сегменте автовладельцев", — пояснил Саруханов.

Он добавил, что практика перевыпуска старых моделей, которые еще интересны потребителям, вполне имеет право на жизнь. Главный вопрос — сколько будут стоит эти авто в узбекском исполнении. Что же касается каких-то инноваций, то эксперт не ожидает технологических прорывов от узбекского автопрома, который пока занимает скромные позиции и не претендует на прорывные решения.

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