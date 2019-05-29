Эксперт: игиловцы* на таджикско-афганской границе угрожают ЦА

"На границе Таджикистана с Афганистаном очень сложная ситуация: там скопилось около пяти тысяч игиловцев*, сегодня-завтра может произойти прорыв афганской границы, поток террористов ринется дальше через республику в Центральную Азию. Поэтому защита территории Таджикистана – очень важная задача", - подчеркивает Литовкин.
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Он обращает внимание на то, что Таджикистану необходимо поставить современную боевую технику - беспилотники, которые будут контролировать границу, наносить удары и выполнять разведывательную функцию.
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* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.