Археолог рассказал об узбекской родине легендарной дамасской стали

"Секрет был в специальных глиняных печах-сосудах. Растапливали их не только деревом, но и каменным углем, а затем постоянно подавали туда воздух, сумев довести температуру внутри до 1650-1700 градусов по Цельсию. В средневековье таких технологий не было нигде. Спустя тысячу лет русский ученый-металлург смог повторить технологию твердого булата, но и то, проблему коррозии он не решил. А секрет мягкой стали так и остался исчезнувшим секретом", — рассказал академик.
Он пояснил, что название дамасской стали возникло не по месту ее производства, а по месту торговли клинками.
"В эпоху бесконечных войн на Ближнем Востоке рыцари видели удивительные клинки, которые разбивали их мечи пополам. Купить такое оружие в основном можно было в Дамаске – столице тогдашнего халифата. Но получали уникальную мягкую сталь и ковали из нее великолепное оружие именно здесь, в Ахсекете", — заключил археилог.
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В X-XIII веках Ахсикет был одним из крупных городов Ферганской долины. В 1620 году город был полностью разрушен землетрясением. Население Ахсикета, уцелевшее после землетрясения, переселилось в соседний Наманган.