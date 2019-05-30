Эксперт: мигранты и молодежь попадают в группу риска по ВИЧ

На сегодняшний день эпидемия выходит за рамки общих групп распространения ВИЧ. Теперь под угрозой молодежь и мигранты, заявила Шукурова Sputnik Кыргызстан.

"Если раньше основным способом заражения был инъекционный, то сегодня более 70 процентов больных заразились половым путем. В группу риска попадают молодежь и подростки, внутренние и внешние мигранты", — сказала специалист.

Вынужденные переселенцы и внутренние мигранты могут быть подвержены заражению.

© Sputnik / Саид Царнаев Узбекистан усилит международное сотрудничество в борьбе с ВИЧ

Эксперт призывает быть более грамотными по отношению к своему здоровью. Также инициатива по информированию должна идти от государства и СМИ.

По ее словам, узнав о диагнозе, многие люди замыкаются в себе, теряются и делают все, чтобы их оставили в покое, но именно это самое страшное. Огромной проблемой является и то, что многие спешат "навесить на себя ярлык" больного, даже не разобравшись в проблеме. Мифы и стереотипы убедили многих, что ВИЧ - страшная, заразная и смертельная болезнь. От таких мыслей нужно поскорее отходить.