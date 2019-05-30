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Бактыгуль Шукурова
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Эксперт: мигранты и молодежь попадают в группу риска по ВИЧ

Радио
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Специалист по адвокации общественного объединения "Страновой совет пациентов" Бактыгуль Шукурова рассказала о рисках заражения ВИЧ среди мигрантов и молодежи.

На сегодняшний день эпидемия выходит за рамки общих групп распространения ВИЧ. Теперь под угрозой молодежь и мигранты, заявила Шукурова Sputnik Кыргызстан.

"Если раньше основным способом заражения был инъекционный, то сегодня более 70 процентов больных заразились половым путем. В группу риска попадают молодежь и подростки, внутренние и внешние мигранты", — сказала специалист.

Вынужденные переселенцы и внутренние мигранты могут быть подвержены заражению.

Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус в центре по профилактике и борьбе со СПИДом
© Sputnik / Саид Царнаев
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Эксперт призывает быть более грамотными по отношению к своему здоровью. Также инициатива по информированию должна идти от государства и СМИ.

По ее словам, узнав о диагнозе, многие люди замыкаются в себе, теряются и делают все, чтобы их оставили в покое, но именно это самое страшное. Огромной проблемой является и то, что многие спешат "навесить на себя ярлык" больного, даже не разобравшись в проблеме. Мифы и стереотипы убедили многих, что ВИЧ - страшная, заразная и смертельная болезнь. От таких мыслей нужно поскорее отходить.

Теги:
трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант, болезнь, ВИЧ



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