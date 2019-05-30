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Первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский
© Sputnik / Евгений Одиноков

Зампред ВЭБа: с Узбекистаном мы подписаны два важнейших инвестконтракта

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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (35)
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Первый заместитель председателя Внешэкономбанка РФ Никола Цехомский рассказал, какие договоры удалось подписать с узбекскими коллегами в рамках визита делегации во главе с Дмитрием Медведевым в Ташкент.

Представитель ВЭБа подчеркнул, что российские инвестиции активно приходят в Узбекистан, а новые договоренности позволят еще больше укрепить взаимодействие.

"Мы подписали сегодня сразу два важных проекта с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Первый касается софинансирования проектов в гидроэнергетике. В частности, на заседании наблюдательного совета уже одобрено финансирование строительства Нижнечаткальской ГЭС в Ташкентской области. Второй пилотный касается поставки первых 20 современных вагонов московского метро для Ташкента", — отметил представитель ВЭБ.

Комментарий Николая Цехомского слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (35)
Теги:
метро, Инвестиции, ГЭС, Национальный банк внешнеэкономической деятельности, Россия, Узбекистан, Внешэкономбанк



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