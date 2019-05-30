Орешкин: в отличие от США для РФ Узбекистан — партнер, а не разменная карта

"Американские партнеры рассматриваю Центральную Азию и Узбекистан, прежде всего, как некую буферную зону между Россией и Китаем, особенно учитывая существующее противостояние Вашингтона и Пекина. В отличие от США, Россия развивает долгосрочные связи, направленные на развитие экономики. Для нас Узбекистан не какая-то разменная карта в геополитической игре, а настоящий партнер", — подчеркнул Орешкин.
Комментарий министра экономического развития РФ слушайте в радиоподкасте корреспондента Радио Sputnik.