Орешкин: в отличие от США для РФ Узбекистан — партнер, а не разменная карта

В Узбекистане состоялось заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров двух стран. Говоря о взаимодействии Москвы и Ташкента глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал главное отличие узбекско-российского партнерства от, к примеру, американских интересов в ЦА.

Министр подчеркнул, что главная цель сотрудничества России и Узбекистана – взаимное развитие экономик двух стран и процветание народов.

"Американские партнеры рассматриваю Центральную Азию и Узбекистан, прежде всего, как некую буферную зону между Россией и Китаем, особенно учитывая существующее противостояние Вашингтона и Пекина. В отличие от США, Россия развивает долгосрочные связи, направленные на развитие экономики. Для нас Узбекистан не какая-то разменная карта в геополитической игре, а настоящий партнер", — подчеркнул Орешкин.

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